Boletos bancários poderão ser compensados no mesmo dia a partir de sexta-feira

Um dos meios mais usados pelos brasileiros para pagamentos de contas de consumo no dia a dia, os boletos bancários ganharão mais agilidade em seu processamento.

A partir de sexta-feira (15), parte da liquidação interbancária da cobrança desses documentos será feita no mesmo dia do pagamento, prazo conhecido como D+0. Outra parte continuará com sua liquidação ocorrendo no prazo D+1 (em um dia útil).

A novidade englobará 136 bancos e será obrigatória. Com a mudança, se o cliente pagar o boleto até as 16h30min, o cobrador poderá receber o dinheiro no mesmo dia, dependendo do contrato que ele tenha com a sua instituição financeira. Se o pagamento for feito após as 16h30min, a liquidação ocorrerá no dia seguinte.

A Febraban (Federação Brasileira de Bancos) esclarece que nada mudará para quem paga o boleto. A mudança ocorrerá para o credor do documento, ou seja, aquele que receberá o dinheiro.

“A mudança trará mais agilidade para o cobrador e irá beneficiar muito o comércio. No caso do e-commerce, por exemplo, vemos também vantagens para os compradores, que poderão ter o processo de entrega de mercadorias feito com mais rapidez”, avaliou o diretor-adjunto de Serviços da Febraban, Walter Faria.

Os boletos são um meio muito presente no dia a dia no pagamento de escolas, academias, condomínios, planos de saúde, consórcios, financiamentos, cartões de crédito e cobrança entre empresas. Somente no ano passado, 4,2 bilhões desses documentos foram transacionados, totalizando R$ 5,8 trilhões.

“No início dessa mudança, a estimativa é de que cerca de 57% dos boletos possam ser processados no mesmo dia, enquanto 43% seriam no prazo D+1. Assim que a modernização estiver implantada, funcionando sem nenhuma ocorrência técnica, a ideia é iniciar os estudos para trazer toda a liquidação de boletos para o prazo D+0”, disse Walter Faria.

Qualquer pessoa física ou jurídica pode fazer uma cobrança por meio de boletos, basta ter uma conta bancária e contratar o serviço junto ao seu banco.

Foto / Fonte: Agência Brasil / O Sul