Veja como fazer bolo de cenoura simples com cobertura de chocolate: receita prática e fácil para o café da manhã ou lanche da tarde, este bolo fofinho de liquidificador vai fazer muito sucesso na sua casa.

Tanto para a massa como para a cobertura do bolo de cenoura simples, você vai usar poucos ingredientes. A receita começa sendo batida no liquidificador, misturando a cenoura picada com os ingredientes líquidos. Depois, essa mistura vai para uma vasilha grande e recebe os ingredientes secos. Esta é uma receita de bolo sem erros e vai fazer muito sucesso na sua casa.

Depois de preparar a massa do bolo de cenoura simples, enquanto ele assa no forno, você prepara a cobertura de chocolate que leva apenas 4 ingredientes, uma das melhores e mais práticas coberturas para bolos que existem. Confira a receita completa!

Bolo de cenoura simples — Foto: Receitas

Ingredientes

Massa do bolo de cenoura simples

350 gramas de cenoura crua picada

240 mililitros de óleo

120 mililitros de leite

3 ovos

570 gramas de açúcar

430 gramas de farinha de trigo

16 gramas de fermento químico em pó

Cobertura do bolo de cenoura simples

120 gramas de açúcar

70 gramas de chocolate em pó

60 gramas de manteiga

60 mililitros de leite

Modo de Preparo

Massa do bolo de cenoura simples

1No liquidificador, coloque a cenoura picada, o óleo, o leite e os ovos. 2Bata bem até que todos os ingredientes líquidos se misturem com a cenoura, e a massa fique homogênea. 3Transfira a massa para uma vasilha grande, adicionando todo o açúcar. 4Bata delicadamente à mão, até o açúcar se incorporar aos demais ingredientes. 5Junte a farinha e o fermento à vasilha e bata bem até virar uma massa homogênea. 6Despeje a massa em uma forma untada com óleo e enfarinhada. 7Leve ao forno a 180 graus Célsius por 50 minutos. 8Desenforme o bolo de cenoura simples e sirva com a calda de chocolate.

Cobertura do bolo de cenoura simples