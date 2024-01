Para preparar a massa do bolo gelado de abacaxi na travessa você vai utilizar apenas seis ingredientes: farinha, ovos, açúcar refinado, leite, fermento em pó e essência de baunilha. Após assar esta receita de bolo fofinho, você vai derramar a calda de abacaxi com leite em pó sobre o bolo, fazendo com que ele fique também muito molhadinho.

O bolo gelado de abacaxi na travessa é uma ótima sugestão para servir como sobremesa para toda a família, pois tem um rendimento incrível e combina com as grandes festas, como as ceias de Natal ou Ano-novo, aniversários e eventos entre amigos.

Ingredientes

Bolo gelado de abacaxi na travessa

280 gramas de farinha de trigo

3 ovos

180 gramas de açúcar refinado

120 mililitros de leite

1 colher de chá de fermento em pó

1 colher de sopa de extrato de baunilha, ou essência

Ingredientes

Calda do bolo gelado de abacaxi na travessa

1 lata de leite condensado

400 mililitros de leite integral

80 gramas de leite em pó

200 mililitros da calda do abacaxi

400 gramas de abacaxi em calda

Canela a gosto

Bolo gelado de abacaxi na travessa — Foto: Receitas

Modo de Preparo

Bolo gelado de abacaxi na travessa

1Em uma batedeira bata os ovos e o açúcar até virar um creme claro. 2Adicione o leite e o extrato de baunilha e misture rapidamente. 3Peneire a farinha de trigo aos poucos, misturando sempre. 4Por último, adicione o fermento e misture delicadamente. 5Em uma assadeira untada, despeje a massa e leve para assar em um forno preaquecido a 180 graus Célsius por 40 minutos.

Modo de Preparo

Calda do bolo gelado de abacaxi na travessa

1Em uma vasilha, misture todos os ingredientes até virar um líquido homogêneo. Reserve. 2Em outra vasilha, desfie grosseiramente as fatias de abacaxi, ou corte em cubinhos.

Modo de Preparo

Montagem do bolo gelado de abacaxi na travessa

1Depois de assar o bolo, ainda na travessa, corte do tamanho da sua preferência: ele rende 16 generosas fatias, em média. 2Distribua a mistura de leite sobre o bolo. 3Cubra com o abacaxi cortado e polvilhe canela em pó. 4Leve à geladeira por algumas horas e pronto! Seu bolo gelado de abacaxi na travessa já pode ser servido!

Bolo gelado de abacaxi na travessa simples de fazer — Foto: Receitas