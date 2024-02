Bolsonaro assume minuta, diz que não era golpe e pede anistia

No domingo (25), em um discurso confuso na Avenida Paulista, o ex-presidente reconheceu a existência da minuta do golpe, mas negou ter a intenção de realizar um golpe.

Ele atacou o PT e o governo Lula, e aproveitou para pedir uma anistia para os envolvidos no episódio do 8 de janeiro, o que possivelmente poderia protegê-lo de uma prisão iminente.

Bolsonaro clamou por uma nova anistia, comparando com a Lei da Anistia pós-ditadura, e afirmou que a minuta do golpe não significava nada, pois era apenas uma declaração de estado de sítio após as eleições em que a oposição venceu.

Ele enfatizou que um golpe envolveria tanques nas ruas, armas e conspirações, o que, segundo ele, não aconteceu no Brasil. (Fórum)