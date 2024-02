Borboleta com ’88’ nas asas é encontrada em Dois Irmãos; saiba mais sobre a espécie

Um casal em Dois Irmãos, na Região Metropolitana de Porto Alegre, fez uma descoberta inusitada dentro de casa: uma borboleta com o número “88” claramente desenhado em suas asas. O inseto, pertencente à espécie Diaethria clymena, comumente conhecida como “borboleta 88”, é frequentemente avistado em áreas de Mata Atlântica, como a região sul do Brasil.

Rosilei Cavalheiro encontrou a borboleta do lado de fora de sua residência, já sem vida, e ficou maravilhada com a beleza e perfeição do desenho em suas asas:

“Nunca vi uma borboleta tão peculiar. É realmente encantadora, parece que alguém desenhou o número ’88’ nelas. Uma verdadeira obra-prima da natureza!”

O biólogo Aluizio Verdinho explicou que a espécie Diaethria clymena, além de habitar regiões de Mata Atlântica, também é encontrada em áreas de Cerrado. Devido à redução desses biomas causada pela atividade humana, é comum que essas borboletas apareçam em áreas urbanas próximas.

O desenho nas asas é uma estratégia de defesa chamada “mimetismo”, na qual a espécie se assemelha a uma espécie venenosa ou a um predador para se proteger de predadores. As asas da borboleta, com o desenho que se assemelha a olhos, confundem possíveis predadores, tornando-os menos propensos a atacar.

Apesar de sua relativa obscuridade, a espécie Diaethria clymena não está ameaçada de extinção e não pode ser considerada rara. Com uma envergadura média de 6 cm, é uma borboleta de pequeno porte que prefere voar em locais abertos e bem iluminados, sendo mais ativa durante o dia.