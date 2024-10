Brasil goleia o Peru pelas Eliminatórias e fecha a data Fifa com duas vitórias seguidas

A pressão que recaía sobre os ombros de Dorival Júnior foi amenizada pelas duas vitórias da Seleção Brasileira nas rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas. Depois de sofrer para vencer o Chile em Santiago, o Brasil goleou o Peru por 4 a 0 no estádio Mané Garrincha e chegou aos 16 pontos na tabela de classificação, atrás apenas de Argentina, Colômbia e Uruguai — este somente pelo saldo de gols (7 dos uruguaios contra 6 dos brasileiros).



O gaúcho Raphinha, duas vezes de pênalti, Andreas Pereira e Luiz Henrique marcaram os gols da equipe canarinho nesta terça-feira (15). Foi a primeira vez que o Brasil venceu dois jogos seguidos nas Eliminatórias, desde as vitórias nas duas primeiras rodadas do torneio classificatório ainda em setembro de 2023. O time volta a jogar na próxima data Fifa, no dia 14 de novembro, contra a Venezuela, em dia a ser definido pela Conmebol.



O técnico Dorival Júnior promoveu três mudanças em relação à equipe que venceu o Chile, na quinta-feira (10). As novidades foram as presenças do lateral-direito Vanderson, no lugar de Danilo, e dos meias Bruno Guimarães e Gerson nas vagas de André e Lucas Paquetá, suspenso. As alterações, conforme Dorival, tinham como objetivo tornar o time mais ofensivo.



Jogando em casa e precisando da vitória para seguir na parte de cima da tabela, a Seleção começou controlando as ações da partida, mas sem levar perigo ao gol defendido por Gallese.



A primeira oportunidade foi peruana aos 12 minutos e quase complicou a defesa brasileira. López lançou nas costas dos zagueiros e Flores aproveitou a saída de Ederson para tocar para o gol. A sorte é que o árbitro assistente levantou a bandeira e assinalou impedimento do ataque do Peru, anulando o que seria a abertura do placar em Brasília.



O Brasil só ameaçou os peruanos aos 23 minutos do primeiro tempo. Gerson brigou pela bola e o lance sobrou para Raphinha. O camisa 11 bateu de canhota, carimbando o travessão do gol do Peru. O lance, no entanto, não valeria, pois, houve toque de mão do jogador do Flamengo.



Aos 32 minutos, o árbitro de vídeo teve que entrar em cena no Mané Garrincha. Igor Jesus tentou o drible dentro da área e a bola bateu na mão de Zambrano. Os jogadores brasileiros reclamaram, mas o uruguaio Esteban Ostojich não marcou nada. Então, Leodan Gonzalez chamou o compatriota para olhar o lance novamente. Pênalti marcado. Cinco minutos depois, Raphinha bateu e abriu o placar para a Seleção, aliviando Dorival Júnior e a torcida brasileira nos quatro cantos do mundo.



O primeiro gol deixou mais espaços para os ataques do Brasil. Com o Peru saindo mais para o jogo, Rodrygo quase ampliou. Em contra-ataque rápido, Bruno Guimarães achou o camisa 10 nas costas da defesa, mas o chute ficou nas mãos de Gallese. Aos 43, Raphinha se aproveitou de boa combinação do ataque brasileiro e tentou a cavadinha. No entanto, também parou no goleiro peruano.



Goleada na segunda etapa



Mesmo com a atuação abaixo, o treinador brasileiro optou por voltar com a mesma equipe para o segundo tempo, assim como o time do técnico Jorge Fossati. E se na etapa inicial a primeira oportunidade só surgiu depois dos 20 minutos, Rodrygo precisou de apenas 30 segundos para assustar Gallese. O camisa 10 arriscou a finalização de longe, e o goleiro espalmou para fora da área.



Raphinha apareceu mais uma vez aos cinco minutos. Ele arrancou do campo de defesa e achou Savinho pelo lado direito. O jogador do Manchester City limpou dois peruanos e foi derrubado por Zambrano na área. Dessa vez, o árbitro marcou o pênalti em campo, sem necessidade de ir ao VAR. Assim como na primeira penalidade, o camisa 11 assumiu a responsabilidade e fez o segundo do Brasil na partida e seu nono com a amarelinha.



O 2 a 0 no placar deixou o Peru ainda mais sem forças para reagir no jogo. Aos 10, Gerson recebeu dentro da área após boa jogada de Rodrygo e chutou, com a bola acabando nas mãos de Gallese. Fossati percebeu o mau momento na partida e fez duas trocas para tentar mudar o rumo do confronto. Sonne e Ramos entraram nas vagas de Castillo e Reyna.



Os peruanos tentaram chegar com Advíncula. O lateral-direito arriscou da entrada da área, sem força e com fácil defesa de Ederson, que até então nem sujado o uniforme tinha. O gol aliviou o ambiente no estádio e o Brasil se soltou ainda mais. Bruno Guimarães limpou a marcação, lançou Vanderson pela direita, e o lateral cruzou para Igor Jesus finalizar. A bola desviou e saiu por cima pela linha de fundo.



Com o resultado encaminhado, Dorival fez duas trocas no setor ofensivo brasileiro. Andreas Pereira e Luiz Henrique entraram nas vagas de Rodrygo e Savinho. Menos de dois minutos depois, a dupla deu razão ao treinador. O jogador do Botafogo foi à linha de fundo e cruzou para dentro da área. Andreas, de voleio, voou e marcou o terceiro gol do Brasil na partida.



A estrela brilhou novamente aos 28 minutos da etapa final. O Peru errou na saída da defesa, Igor Jesus recuperou a bola e achou o companheiro do time carioca. Se em Santiago Luiz Henrique fez o gol que decretou a vitória, em Brasília decretou a vitória. O camisa 21 mandou no cantinho de Gallese e anotou o 4 a 0.



Eliminatórias — 10ª rodada — 15/10/2024

Brasil (4)



Ederson, Vanderson, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Abner; Bruno Guimarães (André, 33’/2ºT), Gerson e Rodrygo (Andreas Pereira, 24’/2ºT); Raphinha (Andreas Pereira, 31’/2ºT), Savinho (Luiz Henrique, 24’/2ºT) e Igor Jesus (Matheus Pereira, 31’/2ºT). Técnico: Dorival Júnior



Peru (0)



Gallese; Araujo, Zambrano, Callens; Advíncula (Andy Polo, 28’/2ºT), López; Peña (Murrugarra, 32’/2ºT), Cartagena, Castillo (Sonne, 11’/2ºT); Flores (Grimaldo, 28’/2ºT), Reyna (Ramos, 11’/2ºT). Técnico: Jorge Fossati



GOLS: Raphinha (B), aos 37 min do 1º tempo e aos 8 min do 2º tempo, Andreas Pereira (B), aos 25min, e Luiz Henrique (B), aos 28min do 2º tempo.



CARTÕES AMARELOS: Vanderson (B); Reyna, Gallese, Castillo, Zambrano, Cartagena



ARBITRAGEM: Esteban Ostojich, auxiliado por Carlos Barreiro e Andres Nevas. VAR: Leodan Gonzalez (quarteto uruguaio).



LOCAL: Estádio Mané Garrincha, em Brasília



PÚBLICO: 60.139 torcedores