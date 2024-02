Brasil ultrapassa 500 mil casos prováveis de dengue em 2024; RS já registrou mais de 5 mil

O Brasil já ultrapassou 500 mil casos prováveis de dengue neste ano, de acordo com dados do Painel de Monitoramento das Arboviroses do Ministério da Saúde. São 512.353 casos prováveis até esta terça-feira (13), com 75 mortes confirmadas e 340 em investigação. Conforme o mesmo painel, são 200.261 casos efetivamente confirmados de dengue no país em 2024.

O país tem enfrentado um aumento no número de casos da doença em relação a 2023. Somente em janeiro, foram 462.750 casos prováveis — no mesmo período do ano passado, foram 93.298. Os cinco Estados com maior incidência são Distrito Federal, Minas Gerais, Acre, Paraná e Goiás.

No Rio Grande do Sul, também conforme o Ministério da Saúde, há 5.683 casos prováveis de dengue, sendo 3.486 casos confirmados. O painel indica quatro mortes pela doença no Estado – enquanto a Secretaria Estadual da Saúde confirma três óbitos.

Em janeiro, foram registrados 4.711 casos prováveis no RS – um aumento de 33,6 vezes em comparação a 2023 (140).

As projeções do Ministério da Saúde apontam até 4,2 milhões de infectados neste ano no Brasil, segundo a Agência Brasil.