Brasileira é estuprada por sete homens na Índia; três são presos, diz a polícia

Uma turista brasileira sofreu um estupro coletivo na Índia. O crime foi praticado por sete homens, de acordo com a vítima, a influenciadora digital Fernanda Santos. Três envolvidos foram presos, segundo informou a polícia indiana.

Nascida em Goiânia (GO), ela e o seu marido, o espanhol Vicente Barbera, também foram espancados e tiveram alguns pertences roubados enquanto acampavam em Dumka, no Estado de Jharkand, na noite de sexta-feira (1º).

O casal tem uma página nas redes sociais com milhares de seguidores onde compartilha imagens viajando de moto por diferentes países do mundo. Desde julho do ano passado, os dois vêm percorrendo a Índia.

Três homens foram presos no sábado e a polícia está à procura dos outros suspeitos. Fernanda conseguiu entrar em contato com uma patrulha policial e foi levada a um hospital. A polícia indiana abriu uma investigação sobre a violência.

“Algo aconteceu conosco que não desejamos a ninguém. Sete homens me estupraram, nos espancaram e nos roubaram. Não levaram muitas coisas porque o que eles queriam mesmo era me estuprar”, escreveu Fernanda nas redes sociais.

O Ministério das Relações Exteriores informou, nesse domingo (3), por meio de nota, que a embaixada do Brasil em Nova Delhi, na Índia, acompanha e presta “toda a assistência consular cabível” à brasileira que foi estuprada por sete homens em Dumka, no Estado oriental de Jharkhand — região onde a vítima viajava com o marido.

O Itamaraty afirmou que tem feito o atendimento de forma coordenada com a embaixada da Espanha, pois o marido da mulher é espanhol e ela possui dupla cidadania.

“Imediatamente após tomar conhecimento dos fatos, a embaixada do Brasil em Nova Delhi procurou contato com a cidadã brasileira e as autoridades locais. Paralelamente, diante da informação de dupla nacionalidade brasileira e espanhola, a embaixada do Brasil coordenou-se com a embaixada da Espanha, que informou estar prestando assistência consular às vítimas”, apontou.

A pasta ainda informou que, por meio da embaixada do Brasil em Nova Delhi, seguirá acompanhando todos os desdobramentos do caso, em estreita coordenação com as autoridades da Espanha e da Índia.

Veja a nota na íntegra:

“O Ministério das Relações Exteriores, por intermédio da embaixada do Brasil em Nova Delhi, tem buscado prestar toda a assistência consular cabível à brasileira. Imediatamente após tomar conhecimento dos fatos, a embaixada do Brasil em Nova Delhi procurou contato com a cidadã brasileira e as autoridades locais. Paralelamente, diante da informação de dupla nacionalidade brasileira e espanhola, a embaixada do Brasil coordenou-se com a embaixada da Espanha, que informou estar prestando assistência consular às vítimas.

Em atendimento ao direito à privacidade e em observância ao disposto na Lei de Acesso à Informação e no decreto 7.724/2012, o Ministério das Relações Exteriores não fornece informações adicionais sobre casos individuais de assistência a cidadãos brasileiros.

Por meio da embaixada do Brasil em Nova Delhi, o Ministério das Relações Exteriores seguirá acompanhando todos os desdobramentos do caso, em estreita coordenação com as autoridades da Espanha e da Índia”.

.

.

.

.

.

Fonte: O Sul