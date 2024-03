Brasileiros percebem País mais dividido politicamente, aponta pesquisa

Um estudo da Quaest divulgado neste domingo (10) apontou que 83% dos brasileiros percebem o País mais dividido politicamente, enquanto 13% acreditam que o Brasil está mais unido. Outros 4% não souberam ou não opinaram.

O levantamento ouviu 2 mil pessoas com mais de 16 anos, entre os dias 25 e 27 de fevereiro, em 120 municípios. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos. A sensação do País estar mais desunido subiu 19 pontos percentuais desde o último levantamento, realizado em outubro de 2023. No mesmo intervalo de tempo, a ideia de o Brasil estar mais unido caiu 14 pontos percentuais.

Veja as respostas à pergunta “O Brasil está mais unido ou dividido nesse momento?”:

Mais dividido: 83%

Mais unido: 13%

Não sabem/Não responderam: 4%

A pesquisa também detalhou a opinião dos brasileiros por região. O Sul é a região que mais acredita que o País está desunido: 88% acreditam na divisão, enquanto 11% afirmam que o Brasil está mais unido.

A região Nordeste, por sua vez, é onde menos se acredita que o País está desunido, 78%. Por sua vez, 17% declararam que o Brasil está mais unido.

Divisão por regiões:

Sul: 88% acreditam em um País mais dividido; 11%, mais unido;

Sudeste: 83% acreditam em um País mais dividido; 11%, mais unido;

Centro-oeste/Norte: 85% acreditam em um País mais dividido; 10%, mais unido;

Nordeste: 78% acreditam em um País mais dividido; 17%, mais unido;

Em relação ao gênero dos entrevistados, 83% das mulheres e 82% dos homens acreditam que o Brasil está mais dividido. Na pesquisa anterior, de outubro, o número era 64% e 63%, respectivamente.

Na divisão pela faixa etária do brasileiro, em todas as idades houve um aumento na quantidade de pessoas que acreditam que o Brasil está mais dividido.

Quando analisado grau de escolaridade, 76% dos brasileiros com Ensino Fundamental também veem o País mais desunido – o número é 24 pontos percentuais mais alto que no último levantamento.

Ainda no mesmo grupo, 16% afirmam que o País está mais unido – 18 pontos percentuais amenos que nos dados de outubro.

Foto: Ricardo Struckert / Agência Brasil – Fonte: Quaest / O Sul