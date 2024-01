Briga acaba com dois homens feridos no Bico do Arado

Uma briga entre dois homens armados com arma branca resultou em ferimentos para ambos na tarde desta terça-feira (30), na rua Botucaraí, próximo ao local conhecido como Bico do Arado.

De acordo com informações da Brigada Militar, a confusão envolveu um homem de 28 anos, natural de Venâncio Aires, que estava armado com uma faca. Já o outro homem, de 39 anos, natural de Candelária, estava armado com um porrete. A briga teve início no cruzamento da rua Botucaraí com a rua Borges de Medeiros, por volta das 15h50. Segundo apurado, o desentendimento foi motivado pelo envolvimento de ambos com uma mulher, que terminou um relacionamento amoroso com um dos envolvidos e iniciou um novo relacionamento com o outro.

O homem de 28 anos sofreu ferimentos graves em um dos braços e foi socorrido pela ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), sendo encaminhado para atendimento no Hospital Candelária. Já o homem de 39 anos sofreu ferimentos em uma das mãos. Ele foi socorrido pela viatura da Brigada Militar e também foi levado para atendimento no Hospital Candelária.

Ambos os homens estão em atendimento no hospital e seu estado de saúde é estável. Segundo a Brigada Militar, eles não quiseram registrar ocorrência. Como não houve registro pelas partes envolvidas, o caso foi registrado como lesão corporal pelos policiais militares.