BRIGADA MILITAR DE CAÇAPAVA DO SUL PRENDE HOMEM POR DESACATO.

Uma guarnição ao avistar uma motocicleta sem placa estacionada em uma vaga destinada para idosos durante uma ronda policial.

Durante os policiais procederem para autuação de trânsito, um homem alegando ser o dono do veículo chegou ao local. No entanto, ao ser informado que a moto seria removida do local, o homem começou a se exaltar contra os policiais. A Brigada Militar efetuou disparos de spark (arma de choque) e bala de borracha para conter o suspeito, que até mesmo contra a motocicleta proferiu chutes em sinal de desequilíbrio.

Somente com uso do spark o homem foi imobilizado por policiais e encaminhado a uma unidade de saúde de Pronto Atendimento. Segundo informações, o homem possui antecedentes criminais. Após o atendimento médico, ele foi levado à Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) de Caçapava do Sul para o registro da ocorrência.

Com Informações da BM / foto: divulgação VIDEO