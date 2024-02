Brigada Militar lança Operação Volta às Aulas em Cachoeira do Sul.

A Brigada Militar, através do 35º Batalhão de Polícia Militar (35º BPM), na manhã desta segunda-feira (19/2), às 10h, realizou formatura de lançamento da “Operação Volta às Aulas” em Cachoeira do Sul.

A solenidade de lançamento que ocorreu no auditório do 35º BPM contou com a presença do Comandante do Grupo Rodoviário da Brigada Militar de Cachoeira do Sul 1° Sgt Calistro Pacheco Junior, Coordenadora da 24º Coordenadoria Regional de Educação Sra. Elaine Dalcin, Secretária Municipal de Educação, Sra. Solange Louzada, Coordenador Adjunto da 24° CRE, Sr Vitor Priebe, Assessora Pedagógica da Smed, Sra. Graziela dos Santos.

Na oportunidade, foi destacada a importância do viés comunitário que reveste as ações da Brigada Militar nas ações de Polícia Ostensiva, bem como da importância do engajamento de todos os segmentos do 35° BPM no sentido de levar à comunidade escolar toda a percepção de segurança pública com eficiência e eficácia.

O major Ricardo Antonio Garske Mori, frisou que as ações serão desenvolvidas de maneira coordenada, durante todo o ano letivo, por meio das Patrulhas Escolares, do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência – Proerd, além de ações integradas programadas.

Comunicação Social CRPO/VRP

Texto: Sd Julia/ 35° BPM

Fotos: 35° BPM