Brigada Militar, prende homem por Porte Ilegal de Arma de Fogo em Cachoeira do Sul

Na tarde desta quarta-feira (11/4) o 35º Batalhão de Polícia Militar, realizou a prisão de um homem de 19 anos no bairro centro.

Após receber informações de populares, que haveria um indivíduo, nas proximidades da estação rodoviária agindo de maneira suspeita, com provável volume no bolso de seu moletom, foi realizada buscas, sendo encontrado no interior do ônibus, um homem com as características informadas, sendo durante a revista pessoal encontrado 01 arma de fogo (revólver) cal .38 e um telefone celular.

Diante das circunstâncias, foi dada voz de prisão. O homem foi apresentado na Delegacia de Pronto Atendimento, para registro dos fatos

Durante a abordagem policial, foram apreendidos:

– 01 arma de fogo(Revólver .38) marca TRADE MARK

– 01 celular de marca Samsung na cor azul