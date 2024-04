Brigada Militar prende suspeito de furto no Bairro Carvalho

Na manhã de hoje (27/04/2024), a Brigada Militar prendeu um suspeito de furto em Carvalho, após receber informações de uma vítima que teve sua residência invadida durante a noite. O incidente ocorreu na Rua Tiradentes, quando a guarnição foi abordada por uma senhora que relatou que sua cerca elétrica havia sido danificada e itens foram roubados de seu pátio.

Segundo a vítima, uma bicicleta e dois botijões de gás foram subtraídos de sua propriedade. A guarnição, ciente de outros furtos recentes na região, suspeitou que o autor do crime seria o conhecido “gansinho” e se dirigiu à residência do suspeito.

O suspeito foi localizado em via pública com a bicicleta roubada e tentou fugir ao perceber a presença policial. No entanto, ele foi contido e identificado, confirmando ser o autor do delito. Em sua residência, a polícia encontrou um botijão de gás roubado. O outro botijão estava supostamente escondido nas proximidades do Beco dos Trilhos, mas não foi localizado.

O suspeito foi detido e encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para procedimentos médicos e posteriormente à Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) para registro do caso.