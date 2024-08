Bruna Flores Steil , de Candelária é coroada 1ª Princesa da Expointer 2024

Na noite de 21 de agosto, no Restaurante e Casa de Shows Paradouro, localizado no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, foram reveladas as vencedoras do concurso que escolhe a Rainha e as Princesas da Expointer. O evento, que aconteceu às 20 horas, contou com a participação de 18 representantes de diversas regiões do Rio Grande do Sul.

As candidatas passaram por uma série de atividades ao longo da competição, incluindo palestras, dinâmicas de comunicação, sessões fotográficas e o desfile final, que exigiu das concorrentes uma apresentação no microfone. A disputa revelou as beldades que terão a responsabilidade de representar a maior feira agropecuária a céu aberto da América Latina.

O título de Rainha da Expointer 2024 foi concedido a Jéssica Roza Moura, de São Luiz Gonzaga. Bruna Flores Steil, natural de Candelária, conquistou o título de 1ª Princesa, enquanto Jéssica Peruzzo, de Capão da Canoa, foi coroada como a 2ª Princesa.

As eleitas irão representar a Expointer 2024, que ocorrerá de 24 de agosto a 1º de setembro, englobando nove dias de intensa programação.

A organização do concurso esteve sob a direção de Paulo Moura, com realização da PCBM Eventos, em parceria com a Subsecretaria do Parque de Exposições Assis Brasil e a FARSUL.