Buscas ininterruptas, afirma comandante da BM de São Pedro do Sul sobre o foragido Leandro da Rosa Braz

As buscas por Leandro da Rosa Braz, 31 anos foragido do Presídio Regional de Júlio de Castilhos, continuam ininterruptas”, afirmou, em entrevista à Rádio Municipal São-Pedrense e ao Portal Gazeta Hoje, o comandante da Brigada Militar de São Pedro do Sul, tenente Márcio Dias da Silva.

Apesar da dificuldade em encontrar o foragido, ele não exclui a possibilidade de o “Lázaro de São Pedro”, como ficou conhecido, ainda estar na cidade. Contudo, devido à falta de novas informações concretas sobre a localização de Leandro, a busca se estende também a cidades vizinhas.

As forças policiais de Tupanciretã e Santa Maria foram mobilizadas, conduzindo investigações com base em informações recebidas pela Brigada Militar de cada localidade. De acordo com Márcio, em Santa Maria, moradores relataram terem visto o foragido. No entanto, até o momento, nenhuma constatação foi feita. Em São Pedro do Sul, a Brigada Militar recebe o reforço das guarnições de Dilermando de Aguiar, Toropi e Quevedos.

Segundo o tenente Márcio, o foragido tem o costume de se refugiar em áreas de mata fechada, o que complicou as operações policiais. Informações falsas fornecidas à Brigada Militar também teriam prejudicado as buscas. Por isso, ele ressaltou a importância de a comunidade oferecer fatos concretos, conforme a entrevista.

Em relação ao uso de armas durante a ação policial, Márcio destacou que houve disparos, considerando que se sabia que o foragido estava armado. No entanto, ao longo das buscas, foi constatado que Leandro não estava mais com as armas furtadas, e, portanto, cessou o uso de armamento, de acordo com a legislação que limita o disparo de arma pela polícia em legítima defesa.

Questionado sobre o não uso de cães farejadores durantes as buscas, o tenente ressaltou que foi solicitado, porém, não foram disponibilizados devido a atividades como a Operação Golfinho no litoral ou outras ocorrências atendidas pela polícia, mas que foi empregado o uso de drones que possibilitam uma visualização superior de áreas de difícil acesso.

Crimes

Desde que saiu do presídio de Júlio de Castilhos, no dia 26 de dezembro de 2023, após o benefício da “saidinha de Natal”, ele tem cometido uma série de crimes no interior de Toropi e São Pedro do Sul. Leandro é suspeito de furtar um taxista, atear fogo em uma casa e atirar contra um motorista de 46 anos, na VRS-805. A vítima, Moacir Naissinger, foi internada em estado grave e passou por uma cirurgia para a retirada do olho direito e reconstrução da mandíbula. Apesar da boa recuperação e de Moacir já estar em casa, a família do trabalhador vive aflita com a falta de respostas.

Quem é Leandro?

Leandro da Rosa Braz, 31 anos, natural de Tupanciretã e com residência em Santa Maria, possui uma vasta ficha policial com antecedentes por homicídios, assaltos, sequestro, entre outros crimes. Ele é considerado perigoso e estava preso na penitenciária de Júlio de Castilhos. Ele cumpria uma pena de 14 anos, sete meses e 19 dias de prisão.

Ele fugiu… De novo

Essa não é a primeira vez que um cerco policial é montado para capturá-lo. Em julho de 2012, com apenas 19 anos, ele e mais dois comparsas assaltaram a prefeitura de Quevedos. Armados, eles invadiram o local, fizeram um policial de refém e levaram a quantia de R$ 2 mil. Na época, uma operação foi montada na região de mata da Vila Pedreira e Leandro foi preso no dia seguinte.

Foto: Arquivo DSM 11/07/2012

Em 2017, em Júlio de Castilhos, ele participou de uma fuga em massa do local. Junto com outros seis presos que estavam no banho de sol, Leandro subiu no telhado e fugiu. Novamente, uma operação foi organizada para capturar os fugitivos. Ele tinha 24 anos e foi encontrado no dia seguinte. Essa é a segunda vez que Leandro foge do mesmo presídio.



Após cumprir oito dos 14 anos na cadeia, Leandro havia sido beneficiado pela progressão de regime, ou seja, passou a ter direito ao semiaberto (quando o apenado pode sair durante o dia para trabalhar e deve retornar à noite para dormir no presídio).

Além disso, recebeu outro direito, a da saída temporária, a chamada “saidinha de Natal”, no final de 2023. Segundo a Vara de Execuções Criminais, o apenado “preencheu os requisitos objetivo e subjetivo para a concessão dos benefícios”.

Insatisfeito com os seis anos que ainda teria de cumprir, o criminoso decidiu que não iria mais retornar para sua cela do regime semiaberto do Presídio Estadual de Júlio de Castilhos. Ele teria de se reapresentar em 26 de dezembro do ano passado, para seguir cumprindo a pena de apenas dormir no estabelecimento prisional. Não o fez. Desde então, passou a ser considerado foragido da Justiça.

No momento, a Justiça declara que “foi expedido mandado de prisão para retomada do cumprimento da pena. O processo aguarda o cumprimento do mandado“.

Buscas

É esse o mandado que a Brigada Militar e a Polícia Civil tentam cumprir em Toropi e em São Pedro do Sul, onde Leandro foi visto pela última vez.