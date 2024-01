Buscas por Leandro da Rosa Braz, foragido há quase um mês, seguem na região

Desde sua fuga da prisão, Leandro é considerado foragido, suspeito de ter cometido vários crimes nas localidades de Toropi e São Pedro do Sul. Uma operação conjunta envolvendo a Brigada Militar, Polícia Civil e o Batalhão de Operações Especiais (BOPE) está em andamento para capturar o fugitivo, porém, até o momento, ele permanece fora do alcance das autoridades.

Durante a semana, surgiram diversas pistas e relatos indicando avistamentos do fugitivo em diferentes lugares, mobilizando equipes de busca. No entanto, até agora, nenhuma dessas denúncias foi confirmada.

A ausência de informações oficiais sobre o paradeiro de Leandro tem deixado parte da população de São Pedro do Sul e região ansiosa. A demora na resolução do caso tem gerado preocupação entre os moradores, que aguardam notícias sobre as ações das autoridades.

No domingo (21), alguns moradores informaram ter avistado Leandro vestindo bermuda, sem camiseta e descalço, nas proximidades do local conhecido como Morro das Antenas, em São Pedro do Sul. Há suspeitas de que ele estaria se deslocando em direção ao Bairro Gaúcha, mas até o momento, não há confirmações oficiais sobre essa suspeita. A busca continua em andamento, e as autoridades instam a população a permanecer vigilante e colaborar com qualquer informação que possa levar à captura do foragido.