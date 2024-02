Cachoeira do Sul: Mãe de cadeirante denuncia cidade intransitável e sem acessibilidade.

Uma moradora de Cachoeira do Sul fez um relato contundente sobre a falta de acessibilidade para cadeirantes no centro da cidade. Segundo ela, as ruas estão intransitáveis para uma cadeira de rodas, com calçadas sem condições de uso, muitas vezes sem rampa de acesso. Para contornar a situação, os cadeirantes precisam recorrer às rampas das garagens, que estão em péssimas condições, ou enfrentar obstáculos como carros estacionados nas rampas de acesso e calçadas com areia, terra quebrada e raízes de árvores levantadas.

A moradora destacou que a falta de acessibilidade torna a locomoção dos cadeirantes pela cidade extremamente difícil e perigosa. Ela apela às autoridades locais para que tomem medidas urgentes para melhorar a infraestrutura urbana e garantir a acessibilidade de todos os cidadãos, inclusive aqueles com mobilidade reduzida.