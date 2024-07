Cachoeira do Sul recebe equipamentos essenciais para a Secretaria de Saúde  

Na manhã desta sexta-feira (05), a Prefeitura de Cachoeira do Sul recebeu do Governo do Estado, por meio da 8ª Coordenadoria Regional de Saúde, dois refrigeradores e três computadores destinados à Secretaria de Saúde.

Durante a cerimônia de entrega, outros três municípios também foram beneficiados: Passa Sete, Sobradinho e Cerro Branco.

As duas câmaras frias substituirão as que foram danificadas durante a enchente de maio, que devastou o DVS. Elas são de extrema importância para o armazenamento de insumos vacinais.

Os computadores recebidos também substituirão os equipamentos que foram avariados ou queimados pelas chuvas.











Adrine Z. Martins