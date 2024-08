A aluna Taelise Pereira Morais, da Escola Estadual de Ensino Fundamental Rio Jacuí, de Cachoeira do Sul, conquistou a medalha de prata no Atletismo durante os Jogos Escolares do Rio Grande do Sul (JERGS). A competição ocorreu hoje, 30 de agosto, em Santa Cruz do Sul. A atleta destacou-se entre os melhores do estado, trazendo orgulho para sua escola e comunidade.

Taelise Pereira Morais, Foto: Divulgação.