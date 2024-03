Cachoeirense Márcio nunes não comandará o Avenida na serie D do brasileiro

O Avenida optou por dispensar o técnico Márcio Nunes para a participação no Campeonato Brasileiro da Série D, que terá início em 21 de abril. O anúncio foi feito pelo clube na noite de terça-feira, 12. Nunes comandou a equipe em 52 jogos entre 2021 e 2024. Ele foi campeão da Divisão de Acesso em 2011 como jogador e vice-campeão em 2022 como treinador. Nos anos de 2023 e 2024, ele liderou o Avenida no Gauchão, conquistando o 9º e o 10º lugares, respectivamente.



O clube vai manter 11 jogadores do atual elenco: Ruan, Rodrigo Negueba, Rafael Goiano, Dadalt, César Nunes, Alan Cardoso, Jhonata, Bruno Camilo, Carlos Alberto, Bruninho e Carlos Henrique. Um dos possíveis substitutos de Márcio Nunes é Wiliam Campos, que estava no Guarany de Bagé. Nesta terça-feira, ele se despediu do Índio.



Para a Série D, a direção está tentando viabilizar a contratação do meia Guilherme Garré, que esteve no Novo Hamburgo durante o Gauchão e defendeu o Periquito no ano passado. O elenco alviverde se reapresenta na próxima segunda-feira, 18, às 16 horas, nos Eucaliptos.

.

.

.

.

.

Fonte: Gaz