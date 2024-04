Cachoeirenses tem que viajar para Passo Fundo para fazer cateterismo pelo SUS

Cachoeirenses e a população de 11 municípios da região e também da região de Santa Cruz do Sul, enfrentam desde o mês janeiro deste ano dificuldades para realizar cateterismo pelo Sistema Único de Saúde (SUS). O procedimento, que antes era realizado no Hospital Santa Cruz, agora tem que ser feito no Hospital São Vicente de Paula em Passo Fundo, conforme o coordenador da 8ª Coordenadoria Regional de Saúde (CRS), Júlio Lopes. De Cachoeira a Passo Fundo, por exemplo, são cerca de cinco horas de viagem.

Ele disse que o equipamento de hemodinâmica (aparelho que diagnostica doenças cardiovasculares) do Hospital de Santa Cruz estragou e, um novo equipamento, deverá ser adquirido. Enquanto isto, a região da 8ª CRS depende de Passo Fundo, onde está estabelecimento que só pode atendido um paciente/dia.

Por que não a região da 16ª CRS, com sede em Lajeado? Conforme, Júlio Lopes, esta área é responsável pelo atendimento de 32 municípios e, se foi incluída 8ª CRS, haverá um sobrecarga, por isto, a opção encontrada foi Passo Fundo. “Isto já foi verificado, mas diante desta situação, não temos como encaminhar pacientes para lá”, observou o coordenador da 8ª CRS.

“O Estado já destinou uma verba para o Hospital de Santa Cruz. Temos informações que o atual equipamento de hemodinâmica passa por conserto e, que um novo aparelho será comprado de uma empresa chinesa”, informou Júlio Lopes, acrescentando que o prazo para entrada em funcionamento do novo aparelho pode durar de oito a nove meses. O valor estimado do equipamento está na casa dos R$ 4 milhões. Outra opção seria o encaminhamento para Santa Maria, no entanto, de acordo com o coordenador da 8ª CRS, esta possibilidade não tem condições de se concretizar devido à abrangência da coordenadoria de saúde do município.

NÃO HÁ PRAZO PARA CONSERTO DO APARELHO DO HOSPITAL SANTA CRUZ

Esta informação partiu da casa de saúde após questionamento do Portal O Correio. “A coordenação responsável informou que o equipamento, que realiza os procedimentos de cateterismo, está em manutenção, sem previsão de funcionamento”, resposta da ouvidoria do hospital.

E O HCB DE CACHOEIRA DO SUL?

O Hospital de Caridade e Beneficência (HCB), referência regional, tem planos de implantar o serviço de hemodinâmica em 2024, segundo o superintendente da instituição, Luciano Morschel.

A ideia é iniciar este serviço sem credenciamento do SUS. Para tanto, instituições que já implantaram este atendimento serão visitadas para observação das estruturas. “Iniciar o serviço pelo SUS é muito difícil, por isto, vamos nos organizar primeiro como, por exemplo, buscar a aquisição de um equipamento” , disse o superintendente acrescentando que na região os pacientes são atendimentos no município de Santa Cruz. “Acreditamos que após a implantação da hemodinâmica no HCB vamos conseguir o credenciamento pelo SUS”, observou Luciano Morshel.

O SERVIÇO DE HEMODINÂMICA

O serviço de hemodinâmica atua uma área que se propõe a diagnosticar e tratar disfunções neurológicas, endovasculares e cardiológicas, como obstruções, aneurismas e tromboses. As técnicas de hemodinâmica utilizam cateteres para analisar os vasos sanguíneos, o que a torna um procedimento seguro e minimamente invasivo.

