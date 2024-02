CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ANUNCIA ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHER MAIS DE 4 MIL VAGAS

A Caixa Econômica Federal anunciou a abertura de um concurso público visando o preenchimento de mais de 4 mil vagas e a formação de cadastro reserva em todo o território nacional. O edital oficial está previsto para ser publicado nesta quinta-feira (22).

A Fundação Cesgranrio será responsável pela aplicação das provas, cujas datas ainda não foram divulgadas. O concurso oferecerá 4 mil vagas de Nível Médio, com 2 mil destinadas a técnicos bancários, responsáveis por diversas atividades do banco, e as outras 2 mil para técnicos em tecnologia. A remuneração inicial para essas posições está estabelecida em R$ 3.762.

O concurso também incluirá 50 vagas de Nível Superior: 28 para médicos do trabalho, com remuneração de R$ 11.186, e 22 para engenheiros de segurança do trabalho, com salário de R$ 14.915. O anúncio do concurso foi feito aos funcionários pelo presidente da Caixa, Carlos Vieira, em janeiro deste ano.

Todos os cargos oferecem benefícios como assistência à saúde, previdência complementar, auxílio alimentação e refeição, entre outros.

Segundo Vieira, o objetivo do novo concurso é reforçar a rede de atendimento do banco, aumentando a eficiência das operações da Caixa e proporcionando oportunidades de emprego em diversas regiões. Os candidatos aprovados serão convocados a partir de agosto deste ano para a apresentação de documentos e realização dos exames médicos necessários.