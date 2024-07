Calçados Cachoeira Recebe Currículos e Inicia Processo Seletivo

Na quarta-feira, dia 17, a empresa Calçados Cachoeira realizou um evento de recebimento de currículos, marcando o início de um processo seletivo para novas contratações. Abaixo, seguem algumas informações detalhadas sobre o processo e as previsões para o início das atividades:

Quantas pessoas estiveram entregando currículos?

Foram entregues 272 currículos no evento.

Qual o período para começar a convocação para entrevista?

As convocações para entrevistas começarão na sexta-feira à tarde, especificamente para aqueles que deveram iniciar no dia 5 de agosto.

Após as contratações, quando deverá ter início as atividades?

A primeira linha de montagem terá início no dia 05 de agosto de 2024.

Neste momento quantos colaboradores serão efetivados?

Serão efetivados 52 colaboradores.

Qual a média de produção prevista para iniciar a produção e quais os tipos de calçados que serão produzidos?

A produção inicial será de aproximadamente 2.500 pares de sandálias por dia.

A Calçados Cachoeira se prepara para um novo ciclo de crescimento, apostando na qualidade e na eficiência de seus novos colaboradores para alcançar metas ambiciosas de produção.

Calçados Cachoeira está localizada na Rua São João, 1700, bairro Noêmia, Cachoeira do Sul-RS.

No momento as instalações ainda se encontram em estágio de preparação para receber os funcionários no inicio de agosto.