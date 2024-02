Calçados Jacob quer retomar atividades, mas conflito com prefeitura atrasa retomada

Por Francis Soares

Impasse entre Prefeitura, Conselho do Prodic e Calçados Jacob de Cachoeira do Sul afeta o desenvolvimento econômico. Após o fechamento das operações da Calçados Jacob, a empresa busca retomar a produção, mas enfrenta obstáculos da Prefeitura e do PRODIC. O impasse gira em torno do uso do prédio atual da empresa. A Prefeitura expressa interesse em realocar as operações da Jacob para outro terreno. A empresa planeja dobrar o número de funcionários com o retorno das operações.

Há preocupação com o destino dos trabalhadores remanescentes, tendo em vista que a empresa de fato não encerrou todas as atividades no município, permanecendo com 12 colaboradores. A decisão do conselho PRODIC, de forma unanime, de remover o benefício à empresa é questionada, sendo que, caso a empresa tenha que desocupar o espaço, irá gerar mais demições.

O beneficio do PRODIC para a empresa é a cedência do terreno em que a mesma ocupa, sem o incentivo a empresa poderá deixar Cachoeira do Sul, vale lembrar que a empresa investiu na contrução de um prédio no terreno avaliado em R$3 milhões.

Empresas interessadas no prédio proposto pela Prefeitura gerariam menos empregos que o projeto da Jacob. A empresa busca soluções colaborativas com o executivo para solucionar o impasse.

Conforme entrevista com responsáveis pela empresa, o reinicio imediato das atividades de produção depende básicamente do aval da prefeitura, que pretende retirar a empresa do terreno que ocupa desde 2010.

Prefeita esteve em reunião com o proprietário da Calçados Jacob no final de janeiro, ficando de dar uma resposta ao mesmo na próxima quinta-feira, 15 de fevereiro, sobre o qual possivel resolução terá. Mais informações sobre o assunto serão trazidos após resposta da prefeita Angela.