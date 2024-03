Calor intenso permanece no RS nesta quarta-feira

A massa de ar quente sobre o Rio Grande do Sul se intensifica nesta quarta-feira e traz um dia de muito calor para o estado. Todas as regiões terão uma tarde muito quente para a metade de março, inclusive cidades de maior altitude da Serra.

Cachoeira do Sul – 🌤Sol ❄19ºC ☀38ºC ⛱0.0mm💨 7 Km/h⬇️

Conforme a MetSul, Noroeste, Oeste, Centro, Campanha, Sul, Vales e a Grande Porto Alegre serão as áreas mais quentes do estado com máximas de 35ºC a 38ºC em muitas cidades.

O sol predomina no território gaúcho ao longo desta quarta, mas nuvens altas aparecem pelas áreas de tempestades no Uruguai. Não se pode afastar que a chuva do país vizinho alcance o extremo Sul gaúcho, no Chuí.

Confira as mínimas e máximas em algumas cidades do Rio Grande do Sul:

Porto Alegre 21°C / 35ºC

São José dos Ausentes 16°C / 29ºC

Santa Cruz 21°C / 37ºC

Caxias do Sul 19°C / 32ºC

Chuí 22°C / 31ºC

Uruguaiana 24°C / 37ºC

Fonte: MetSul Metereologia