Calor persiste no RS com marcas acima dos 30ºC nesta quarta-feira

A quarta-feira no Rio Grande do Sul será marcada por sol e nuvens, mas com momentos de maior nebulosidade em parte do dia em algumas áreas. A MetSul não descarta a possibilidade de chuva bastante isolada e passageira típica de verão à tarde na Metade Norte, em áreas como o Noroeste e o Alto Uruguai.

Cachoeira do Sul – 🌤Sol com algumas nuvens ❄19ºC ☀35ºC ☔0.0mm 6 Km/h⬇

A massa de ar quente persiste sobre o Estado e trará outro dia de temperatura elevada em quase todo o território gaúcho. Novamente, as temperaturas mais altas ocorrem no Oeste, entre Quaraí e Uruguaiana, mas o calor aumentará na Grande Porto Alegre e nos vales.

Em Porto Alegre os termômetros ficarão entre 22ºC e 34ºC nesta quarta-feira.

Veja as mínimas e máximas em algumas cidades:

Torres 22ºC / 28ºC

Capão da Canoa 22ºC / 30ºC

Caxias do Sul 18ºC / 31ºC

Erechim 20ºC / 32ºC

Passo Fundo 20ºC / 32ºC

Cruz Alta 22ºC /34ºC

Alegrete 23ºC / 35ºC

Pelotas 21ºC / 31ºC