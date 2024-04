Câmara abre prazo para vereadores formarem comissão especial

O presidente da Câmara de Vereadores, Ronaldo Trojahn, abriu prazo nesta sexta-feira, 26, até as 17h de segunda-feira, 29, para as bancadas informarem se desejam compor comissão especial que irá analisar os Projetos de Lei Ordinária (PLOs) nº 40/2023 e nº 33/2024.

O projeto nº 40/2023, de autoria do Poder Executivo Municipal, regulamenta a numeração predial para o perímetro urbano do município, visando facilitar a localização de endereços na cidade. Já o PLO nº 33/2024, do vereador Magaiver Dias, revoga o artigo 103 da Lei Municipal 4993/2023.