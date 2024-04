Câmara abre processo seletivo para estagiários de Ensino Superior e Médio

A Câmara de Vereadores abriu nesta quarta-feira, 10, inscrições para processo seletivo público para contratação de estagiários de Ensino Superior e Médio. Todas as vagas são para cadastro de reserva. Os interessados têm até o dia 19 de abril para realizar a inscrição, exclusivamente online, no site cieers.org.br/conjuntos.

As vagas de Ensino Superior são para estudantes de Direito, Jornalismo, Publicidade e Propaganda, Produção em Mídia Audiovisual, Relações Públicas, Sistemas de Informação e Ciências da Computação.

A carga horária é de seis horas diárias e 30 semanais. O valor da bolsa auxílio é de R$ 1.366,64 para estudantes de Ensino Superior e de R$ 1.106,33 para Médio.

As provas serão realizadas no dia 30 de abril, às 13h, com duração de uma hora e trinta minutos, na Rua Júlio de Castilhos, 342/2º piso, bairro Centro, Cachoeira do Sul. A prova será escrita, sendo composta de 20 questões.

Para mais informações, os interessados podem acessar o edital do processo no site da Câmara: www.cachoeiradosul.rs.leg.br/concursos-e-processos-seletivos/concursos-e-processos-seletivos-2024









Assessoria de Comunicação – Câmara de Vereadores de Cachoeira do Sul