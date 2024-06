Câmara de Vereadores de Cachoeira do Sul Homenageia a ASCAFV pelos 30 Anos de Fundação

Na noite de ontem, 25 de junho, a Câmara de Vereadores de Cachoeira do Sul realizou uma sessão especial no plenário Edgar Muller para celebrar os 30 anos de fundação da Associação Cachoeirense de Futebol Varzeano (ASCAFV). Sob a liderança do presidente Taciano Fagundes, diversas autoridades locais se reuniram para homenagear a associação, que se destaca pela organização exemplar de eventos esportivos, tanto no futebol quanto no futsal, em Cachoeira do Sul.

Durante a cerimônia, foram ressaltados os importantes serviços prestados pela ASCAFV ao longo das últimas três décadas, promovendo a prática esportiva e fortalecendo a comunidade local.