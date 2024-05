Câmara faz reunião para esclarecer situação da enchente e planos para o futuro

A Câmara de Vereadores de Cachoeira do Sul vai realizar um reunião aberta ao público na próxima quinta-feira, 9, no Plenário Edgar Müller com a Defesa Civil, as secretarias municipais da Inclusão Social (SMIS), de Obras (SMO), de Interior e Transportes (SMIT), a Corsan Aegea e a RGE para falarem sobre o atual momento da cheia do Rio Jacuí, as medidas adotadas para atender a população e o que está sendo planejado para diminuir os prejuízos com a enchente.

Entidades convidadas e a população em geral poderão fazer perguntas por escrito.

As enchentes que assolam o Rio Grande do Sul fizeram o Governo do Estado decretar calamidade em 336 municípios – incluindo Cachoeira – e o Executivo Municipal suspender as aulas até quarta-feira.













Matheus Pessel

Assessoria de Comunicação – Câmara de Vereadores de Cachoeira do Sul