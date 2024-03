Câmara terá Grande Expediente Especial do Dia de Conscientização do Autismo

A sessão ordinária da próxima segunda, 1º de abril, terá Grande Expediente Especial em alusão ao Dia Mundial de Conscientização do Autismo, comemorado no dia 2 de abril. O requerimento é do vereador Ronaldo Trojahn, presidente da Casa.

Segundo o vereador, o requerimento se justifica pelo pedido do Movimento Orgulho Autista Cachoeira do Sul por uma sessão solene em alusão à causa. Além disso, o TEAcolhe (programa do governo estadual de atendimento a pessoas com transtorno do espectro autista) e a Associação Municipal de Autismo (AMA Cachoeira do Sul) solicitaram o uso da Tribuna Popular na sessão para discursar sobre o Dia Mundial de Conscientização do Autismo.

O Grande Expediente Especial é previsto no Regimento Interno da Câmara: uma vez por mês, os vereadores podem dedicar o Grande Expediente (momento em que, normalmente, os vereadores têm a palavra para discorrer sobre qualquer tema) a comemorações ou homenagens. Ou seja, na próxima segunda, os vereadores poderão falar somente sobre o Dia Mundial de Conscientização do Autismo.







