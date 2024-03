Câmara vai solicitar documentos e convocar auditor após denúncias na Saúde

Após reunião na Câmara de Vereadores na tarde desta quarta, 28, os vereadores decidiram solicitar cópia da documentação da auditoria realizada na Secretaria Municipal de Saúde que apura denúncias de irregularidades na pasta. A Casa também convocará o servidor responsável pela auditoria para prestar esclarecimentos. Ambas as solicitações serão feitas pelos membros da Comissão de Saúde do Legislativo (Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ação Social, Saúde, Defesa dos Direitos Humanos e Políticas Afirmativas).

A prefeitura anunciou na terça, 27, a abertura de um Processo Administrativo Disciplinar (PAD) e o afastamento durante 60 dias de duas servidoras da Saúde com relação à condução dos contratos do Consórcio Intermunicipal da Saúde Vale do Jacuí.

Segundo o Executivo Municipal, a auditoria ocorre após relatos de irregularidades na prestação de serviço e na contratação de profissionais que atendiam através do Consórcio.

