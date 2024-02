Candelária: Motorista Hospitalizado após Colisão entre Automóvel e Caminhão

Um grave acidente chocou a comunidade de Candelária na tarde da última segunda-feira(06), na esquina da rua Duque de Caxias com a rua Honório Porto, no bairro Rincão Comprido. Por volta das 17 horas, um automóvel colidiu com um caminhão na referida localidade.

Segundo informações obtidas junto à brigada militar no local, o automóvel seguia no sentido da rua Honório Porto em direção à RSC 287, enquanto o caminhão transitava pela rua Duque de Caxias em direção ao centro da cidade.

Felizmente, a rápida intervenção de populares permitiu que o motorista do automóvel, um jovem de 29 anos, fosse socorrido antes mesmo da chegada da ambulância do SAMU. Apesar disso, a equipe de socorro do SAMU compareceu ao local para prestar assistência.

O motorista do automóvel foi encaminhado para atendimento no Hospital Candelária, onde recebe cuidados médicos. Os bombeiros voluntários também estiveram presentes para auxiliar na operação de resgate e na organização do local do acidente.