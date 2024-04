CANDELÁRIA: Municipal de futsal terá 22 equipes participantes em 2024

Em congresso técnico realizado na noite de segunda (15), na sede da Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Esporte, foi definido o formato para a disputa do Campeonato Municipal de Futsal 2024. O certame contará com a participação de 16 equipes na categoria livre e seis equipes na categoria veteranos. Por falta de equipes interessadas, a categoria feminino não será realizada neste ano.

Nos veteranos, irão participar as equipes do Só da Roça, Olarias, FCC, Mercado Alternativo/Poko Preço/Ponto Econômico, Ewaldo Prass e Marvados. As equipes irão se enfrentar no sistema todos contra todos onde avançam os quatro melhores para a semifinal.

Na categoria livre, as 16 equipes foram divididas em duas chaves de oito. A chave A terá UGF, Império, Brutos, Semal, Bahia, AZ`13, Posto Potrich e Login Futsal e a chave B é formada por Vila Real, Torino, UPP, Unidos Botucaraí, Ewaldo Prass, Marvados, Princesa e Maxxy. Os quatro melhores de cada chave avançam para as quartas de final, que neste ano será disputada em dois jogos, assim como as semifinais e final da competição.

A primeira rodada ocorrerá entre os dias 14 ou 17 de maio, dependendo da licitação de arbitragem, com os seguintes jogos: FCC x Olarias (Veteranos), UGF x Império (livre – A), Vila Real x Torino (livre – B) e Posto Potrich x Brutus (livre- A). Os jogos ocorrerão as terças, quartas e sextas, no Ginásio Municipal Walter Filter. A tabela de jogos com as datas será publicada nos próximos dias pela Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Esporte.

Confira as chaves e os primeiros jogos de cada equipe