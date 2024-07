Caos nas Estradas de Cachoeira do Sul: Caminhão atolado e crianças sem aula!

Um caminhão ficou atolado na estrada Santa Bárbara, no Barro Vermelho, em Cachoeira do Sul, evidenciando mais uma vez o caos nas vias rurais do município. A situação se repete diariamente, com motoristas enfrentando condições precárias e a falta de medidas eficazes para minimizar os prejuízos causados pelo barro e pela má manutenção das estradas.

Em algumas localidades, desde abril, estudantes têm perdido aulas devido às condições das estradas, agravando a frustração dos moradores. A comunidade local está se mobilizando para uma manifestação marcada para o dia 23 de julho, no Posto Peteba, onde planejam exigir ações concretas do governo municipal.

Moradores do interior estão cansados do descaso e pedem melhorias urgentes. A situação atual não só dificulta o transporte de mercadorias e pessoas, mas também compromete a educação das crianças da região, refletindo uma negligência que impacta diretamente na qualidade de vida no campo.