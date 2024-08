Capacitação profissional para mulheres de Cachoeira do Sul

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) e a Coordenadoria Municipal de Políticas Públicas para a Mulher, de Cachoeira do Sul, anunciam mais uma iniciativa em prol da capacitação profissional das mulheres com o curso “Elaboração de Currículo”, parte do Programa Preparação para Carreiras. O curso gratuito, com duração de 4 horas, será realizado no dia 17 de setembro. Haverá uma turma à tarde e outra à noite, cada uma com 20 alunas, a partir de 16 anos de idade. A formação será ministrada pelos professores Cleber Bittencourt e Dionatan Michels.



As matrículas estarão abertas de 2 a 16 de setembro e podem ser feitas online ou pessoalmente. “Este programa é uma oportunidade única para quem deseja aprimorar suas habilidades na elaboração de um currículo eficaz e atrativo, aumentando suas chances de sucesso no mercado de trabalho, sendo uma chance de investir no seu futuro”, destaca Renata Abreu.



“Temos uma demanda significativa de mulheres que buscam a Coordenadoria para auxílio na elaboração de seus currículos e na procura de emprego. Este curso será uma forma de capacitá-las”, afirma Elisandra Martins, titular da Coordenadoria da Mulher.



SERVIÇO:



Matrículas:



A partir de 2 de setembro, pelo link https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=peYuQmRyREm1ZCwOFy7zFXgv21ct9vxAh4vGcBbNKvZUQTVMN0NKV1hKSk5SRFBBODdHQjc1WFpZQy4u, ou pessoalmente no SENAI, que fica na Rua: Amália Negri, 739 – no SENAI junto a Agropertences



Data do curso: 17 de setembro, terça-feira



20 vagas



– Turma da tarde: Das 13h30min às 17h30min com o professor Dionatan Michels

– Turma da noite: Das 18h às 22h com o professor Cleber Bittencourt



Informações:



Pelo fone 51 3722 6900 / e-mail: renata.abreu@senairs.org.br

IMPORTANTE: Para efetivação da matrícula é necessário RG/CPF e Comprovante de Residência

(Caso não possuir comprovante em seu nome, é necessário preencher autodeclaração de residência).