Carga milionária de cocaína é apreendida pela PRF e BM em Santa Maria

No final da tarde desta terça-feira (12), a Polícia Rodoviária Federal em conjunto com a Brigada Militar efetuou a prisão de um casal de uruguaios que transportavam aproximadamente 90 quilos de pasta base de cocaína. A abordagem ocorreu na BR 158, em Santa Maria.

Durante operação de combate ao crime, Policiais Rodoviários Federais abordaram um veículo Geely GX3, emplacado no Uruguai, cujos ocupantes, um homem de 31 anos e uma mulher de 25, viajavam do Mato Grosso do Sul para Montevideo.

Diante de informações desencontradas prestadas pelo casal, os policiais decidiram realizar busca detalhada no veículo, com apoio dos cães farejadores da Brigada Militar. Foram encontrados dois compartimentos metálicos localizados junto aos para-choques dianteiro e traseiro do veículo, ambos contendo grande quantidade de pasta base de cocaína.

Os estrangeiros foram presos por tráfico internacional de drogas e foram encaminhados à polícia judiciária, juntamente com a droga e o veículo. Estima-se que o valor da carga ultrapasse os onze milhões de reais.

Informações e imagens/ PRF.