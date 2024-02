Carnaval de Rua em Cachoeira 2024 Terá Intervalo Musical para Animar os Foliões

Os aguardados desfiles do Carnaval de Rua de 2024 em Cachoeira, programados para os dias 16 e 17 de fevereiro, prometem não apenas deslumbrar com os desfiles das escolas de samba, mas também oferecer uma surpresa especial aos foliões.

Na sexta-feira, dia 16, o renomado DJ J Marx assumirá o comando do intervalo, trazendo consigo seu repertório eclético repleto de ritmos diversos. Reconhecido por sua habilidade em incorporar a autenticidade dos ritmos brasileiros, o DJ promete agitar a noite com uma seleção contagiante de marchinhas de carnaval e sambas-enredo das escolas locais.

Já no sábado, dia 17, será a vez da Banda Belmondo entrar em cena. Composta por talentosos músicos e uma formação que inclui percussão e sopros, sob a habilidosa regência do Maestro Lima, a banda promete tomar conta do intervalo com sua energia contagiante. Patrocinada pela Cervejaria Belmondo, a banda é conhecida pelo trabalho do maestro em bandas marciais locais, e promete aquecer ainda mais a Avenida Júlio de Castilhos entre as apresentações da Aldeanos do Samba e da Unidos da Vila.

Essa experiência musical única servirá como complemento perfeito para duas noites de celebração da cultura popular, proporcionando aos foliões momentos de alegria e diversão garantidos.