Cartilha gratuita é lançada sobre cuidados com a saúde após as enchentes

A equipe de Segurança Alimentar do Banco de Alimentos de Porto Alegre elaborou uma cartilha intitulada “Cuidados Com a Saúde Após as Enchentes”, que fornece orientações essenciais para evitar doenças por intoxicação e contaminação. A cartilha, disponível gratuitamente, destaca a importância das práticas corretas de manipulação dos alimentos, incluindo um capítulo importante com alerta para o perigo de misturar produtos químicos durante a limpeza e faxina de residências e estabelecimentos comerciais.



As práticas de cuidados com manipulação de alimentos são conteúdo constante de capacitações oferecidas pelo Banco de Alimentos a organizações sociais cadastradas. Ao seguir as normas técnicas determinadas pela Vigilância Sanitária e Ministério da Saúde, é possível garantir que os alimentos estejam livres de contaminantes,protegendo a saúde de todos. Este cuidado é ainda especialmente crucial após eventos de enchentes, quando a qualidade da água e a integridade dos alimentos ficam comprometidos.





Além das orientações sobre alimentos, a cartilha também alerta para o perigo de misturar produtos químicos, utilizados em limpezas e faxinas. Muitos produtos de limpeza contêm substâncias que, quando combinadas, liberam gases tóxicos perigosos à saúde. É fundamental seguir as instruções de uso corretamente para evitar acidentes domésticos.



A conscientização sobre esses cuidados não só previne intoxicações e acidentes,mas também promove um ambiente mais seguro para todos. A cartilha do Banco de Alimentos de Porto Alegre é, portanto, um recurso valioso para a população,ajudando a manter a saúde e a segurança não apenas neste período de recuperação após as enchentes, mas também incorporando práticas seguras e saudáveis no cotidiano.



A cartilha pode ser acessada gratuitamente e baixada em: bit.ly/cuidadosaposenchentes











CP