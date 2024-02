Casal é detido por assassinar uma mulher e sequestrar o seu bebê no RS

A Polícia Civil efetuou a prisão em flagrante, através da 2ª Delegacia de Polícia de Sapucaia do Sul, de um casal suspeito de cometer um crime chocante. Eles foram detidos sob a acusação de sequestro de vulnerável, que ocorreu após o homicídio triplamente qualificado da mãe da criança e ocultação do cadáver.

O caso teve início após a descoberta de um cadáver feminino com sinais de morte violenta no bairro Ipiranga, em Sapucaia do Sul, no dia 29 de janeiro. As autoridades policiais iniciaram imediatamente uma investigação para esclarecer o ocorrido. Durante as investigações, foi identificado que a vítima deixou uma filha recém-nascida de apenas três meses.



Com a mãe da criança morta, a polícia se deparou com a situação de que o bebê estava desaparecido. No entanto, os suspeitos foram rastreados após realizarem diversas compras de itens para recém-nascido nas horas seguintes ao crime.



As buscas levaram à localização do casal suspeito em posse do bebê desaparecido. Ao receberem voz de prisão, os suspeitos tentaram alegar que o recém-nascido era filho da mulher autuada, recusando-se a entregá-lo às autoridades. A criança foi resgatada pela polícia e entregue aos familiares.



O Delegado responsável pelo caso, Maurício Barison, anunciou que o casal será indiciado por homicídio triplamente qualificado, ocultação de cadáver e sequestro de vulnerável. Além disso, a possibilidade de uma rede de tráfico de crianças será investigada, aprofundando ainda mais a gravidade do caso.