CBF divulga tabela do Brasileirão Série A 2024

A CBF divulgou nesta quinta-feira (29) a tabela da Série A do Brasileirão 2024, com suas 38 rodadas. As datas exatas e horários não foram informados, apenas os confrontos.

A competição nacional tem data base para começar no dia 14 de abril e termina em 8 de dezembro. Na primeira rodada, o atual campeão, Palmeiras, encara o vencedor da Série B 2023, o Vitória.

Os clássicos começam na terceira rodada, com Vitória x Bahia, depois de 6 anos, e Palmeiras x Flamengo.

Confira:

1ª rodada – 13 e 14 de abril

Internacional x Bahia

Cruzeiro x Botafogo

Vitória x Palmeiras

Fluminense x Bragantino

Vasco x Grêmio

Corinthians x Atlético-MG

São Paulo x Fortaleza

Athletico-PR x Cuiabá

Atlético-GO x Flamengo

Criciúma x Juventude

2ª rodada – 17 e 18 de abril

Grêmio x Athletico-PR

Atlético-MG x Criciúma

Bahia x Fluminense

Flamengo x São Paulo

Botafogo x Atlético-GO

Palmeiras x Internacional

Bragantino x Vasco

Fortaleza x Cruzeiro

Cuiabá x Vitória

Juventude x Corinthians

3ª rodada – 20 e 21 de abril

Grêmio x Cuiabá

Atlético-MG x Cruzeiro

Vitória x Bahia

Fluminense x Vasco

Botafogo x Juventude

Palmeiras x Flamengo

Bragantino x Corinthians

Athletico-PR x Internacional

Atlético-GO x São Paulo

Criciúma x Fortaleza

4ª rodada – 27 e 28 de abril

Internacional x Atlético-GO

Cruzeiro x Vitória

Bahia x Grêmio

Flamengo x Botafogo

Vasco x Criciúma

Corinthians x Fluminense

São Paulo x Palmeiras

Fortaleza x Bragantino

Cuiabá x Atlético-MG

Juventude x Athletico-PR

5ª rodada – 4 e 5 de maio

Grêmio x Criciúma

Cruzeiro x Internacional

Vitória x São Paulo

Fluminense x Atlético-MG

Botafogo x Bahia

Corinthians x Fortaleza

Bragantino x Flamengo

Athletico-PR x Vasco

Cuiabá x Palmeiras

Juventude x Atlético-GO

6ª rodada

Internacional x Juventude

Atlético-MG x Grêmio

Bahia x Bragantino

Flamengo x Corinthians

Vasco x Vitória

Palmeiras x Athletico-PR

São Paulo x Fluminense

Fortaleza x Botafogo

Atlético-GO x Cruzeiro

Criciúma x Cuiaba

7ª rodada

Grêmio x Bragantino

Atlético-MG x Bahia

Vitória x Atlético-GO

Fluminense x Juventude

Vasco x Flamengo

Corinthians x Botafogo

São Paulo x Cruzeiro

Fortaleza x Athletico-PR

Cuiabá x Internacional

Criciúma x Palmeiras

8ª rodada

Internacional x São Paulo

Cruzeiro x Cuiabá

Bahia x Fortaleza

Flamengo x Grêmio

Botafogo x Fluminense

Palmeiras x Vasco

Bragantino x Atlético-MG

Athletico-PR x Criciúma

Atlético-GO x Corinthians

Juventude x Vitória

9ª rodada

Grêmio x Botafogo

Atlético-MG x Palmeiras

Vitória x Internacional

Fluminense x Atlético-GO

Vasco x Cruzeiro

Corinthians x São Paulo

Bragantino x Juventude

Athletico-PR x Flamengo

Cuiabá x Fortaleza

Criciúma x Bahia

10ª rodada

Internacional x Corinthians

Cruzeiro x Fluminense

Vitória x Atlético-MG

Flamengo x Bahia

Botafogo x Athletico-PR

Palmeiras x Bragantino

São Paulo x Cuiabá

Fortaleza x Grêmio

Atlético-GO x Criciúma

Juventude x Vasco

11ª rodada

Grêmio x Internacional

Atlético-MG x Fortaleza

Bahia x Cruzeiro

Fluminense x Flamengo

Vasco x São Paulo

Palmeiras x Juventude

Bragantino x Vitória

Athletico-PR x Corinthians

Cuiabá x Atlético-GO

Criciúma x Botafogo

12ª rodada

Internacional x Atlético-MG

Cruzeiro x Athletico-PR

Bahia x Vasco

Fluminense x Vitória

Botafogo x Bragantino

Corinthians x Cuiabá

São Paulo x Criciúma

Fortaleza x Palmeiras

Atlético-GO x Grêmio

Juventude x Flamengo

13ª rodada

Grêmio x Fluminense

Atlético-MG x Atlético-GO

Vitória x Athletico-PR

Flamengo x Cruzeiro

Vasco x Botafogo

Palmeiras x Corinthians

São Paulo x Bahia

Fortaleza x Juventude

Cuiabá x Bragantino

Criciúma x Internacional

14ª rodada

Grêmio x Palmeiras

Atlético-MG x Flamengo

Bahia x Juventude

Fluminense x Internacional

Vasco x Fortaleza

Corinthians x Vitória

Bragantino x Atlético-GO

Athletico-PR x São Paulo

Cuiabá x Botafogo

Criciúma x Cruzeiro

15ª rodada

Internacional x Vasco

Cruzeiro x Corinthians

Vitória x Criciúma

Flamengo x Cuiabá

Botafogo x Atlético-MG

Palmeiras x Bahia

São Paulo x Bragantino

Fortaleza x Fluminense

Atlético-GO x Athletico-PR

Juventude x Grêmio

16ª rodada

Grêmio x Cruzeiro

Atlético-MG x São Paulo

Vitória x Botafogo

Flamengo x Fortaleza

Vasco x Corinthians

Palmeiras x Atlético-GO

Bragantino x Internacional

Athletico-PR x Bahia

Cuiabá x Juventude

Criciúma x Fluminense

17ª rodada

Internacional x Flamengo

Cruzeiro x Bragantino

Bahia x Cuiabá

Fluminense x Athletico-PR

Botafogo x Palmeiras

Corinthians x Criciúma

São Paulo x Grêmio

Fortaleza x Vitória

Atlético-GO x Vasco

Juventude x Atlético-MG

18ª rodada

Grêmio x Vitória

Atlético-MG x Vasco

Bahia x Corinthians

Flamengo x Criciúma

Botafogo x Internacional

Palmeiras x Cruzeiro

Bragantino x Athletico-PR

Fortaleza x Atlético-GO

Cuiabá x Fluminense

Juventude x São Paulo

19ª rodada

Internacional x Fortaleza

Cruzeiro x Juventude

Vitória x Flamengo

Fluminense x Palmeiras

Vasco x Cuiabá

Corinthians x Grêmio

São Paulo x Botafogo

Athletico-PR x Atlético-MG

Atlético-GO x Bahia

Criciúma x Bragantino

20ª rodada

Grêmio x Vasco

Atlético-MG x Corinthians

Bahia x Internacional

Flamengo x Atlético-GO

Botafogo x Cruzeiro

Palmeiras x Vitória

Bragantino x Fluminense

Fortaleza x São Paulo

Cuiabá x Athletico-PR

Juventude x Criciúma

21ª rodada

Internacional x Palmeiras

Cruzeiro x Fortaleza

Vitória x Cuiabá

Fluminense x Bahia

Vasco x Bragantino

Corinthians x Juventude

São Paulo x Flamengo

Athletico-PR x Grêmio

Atlético-GO x Botafogo

Criciúma x Atlético-MG

22ª rodada

Internacional x Athletico-PR

Cruzeiro x Atlético-MG

Bahia x Vitória

Flamengo x Palmeiras

Vasco x Fluminense

Corinthians x Bragantino

São Paulo x Atlético-GO

Fortaleza x Criciúma

Cuiabá x Grêmio

Juventude x Botafogo

23ª rodada

Grêmio x Bahia

Atlético-MG x Cuiabá

Vitória x Cruzeiro

Fluminense x Corinthians

Botafogo x Flamengo

Palmeiras x São Paulo

Bragantino x Fortaleza

Athletico-PR x Juventude

Atlético-GO x Internacional

Criciúma x Vasco

24ª rodada

Internacional x Cruzeiro

Atlético-MG x Fluminense

Bahia x Botafogo

Flamengo x Bragantino

Vasco x Athletico-PR

Palmeiras x Cuiabá

São Paulo x Vitória

Fortaleza x Corinthians

Atlético-GO x Juventude

Criciúma x Grêmio

25ª rodada

Grêmio x Atlético-MG

Cruzeiro x Atlético-GO

Vitória x Vasco

Fluminense x São Paulo

Botafogo x Fortaleza

Corinthians x Flamengo

Bragantino x Bahia

Athletico-PR x Palmeiras

Cuiabá x Criciúma

Juventude x Internacional

26ª rodada

Internacional x Cuiabá

Cruzeiro x São Paulo

Bahia x Atlético-MG

Flamengo x Vasco

Botafogo x Corinthians

Palmeiras x Criciúma

Bragantino x Grêmio

Athletico-PR x Fortaleza

Atlético-GO x Vitória

Juventude x Fluminense

27ª rodada

Grêmio x Flamengo

Atlético-MG x Bragantino

Vitória x Juventude

Fluminense x Botafogo

Vasco x Palmeiras

Corinthians x Atlético-GO

São Paulo x Internacional

Fortaleza x Bahia

Cuiabá x Cruzeiro

Criciúma x Athletico-PR

28ª rodada

Internacional x Vitória

Cruzeiro x Vasco

Bahia x Criciúma

Flamengo x Athletico-PR

Botafogo x Grêmio

Palmeiras x Atlético-MG

São Paulo x Corinthians

Fortaleza x Cuiabá

Atlético-GO x Fluminense

Juventude x Bragantino

29ª rodada

Grêmio x Fortaleza

Atlético-MG x Vitória

Bahia x Flamengo

Fluminense x Cruzeiro

Vasco x Juventude

Corinthians x Internacional

Bragantino x Palmeiras

Athletico-PR x Botafogo

Cuiabá x São Paulo

Criciúma x Atlético-GO

30ª rodada

Internacional x Grêmio

Cruzeiro x Bahia

Vitória x Bragantino

Flamengo x Fluminense

Botafogo x Criciúma

Corinthians x Athletico-PR

São Paulo x Vasco

Fortaleza x Atlético-MG

Atlético-GO x Cuiabá

Juventude x Palmeiras

31ª rodada

Grêmio x Atlético-GO

Atlético-MG x Internacional

Vitória x Fluminense

Flamengo x Juventude

Vasco x Bahia

Palmeiras x Fortaleza

Bragantino x Botafogo

Athletico-PR x Cruzeiro

Cuiabá x Corinthians

Criciúma x São Paulo

32ª rodada

Internacional x Criciúma

Cruzeiro x Flamengo

Bahia x São Paulo

Fluminense x Grêmio

Botafogo x Vasco

Corinthians x Palmeiras

Bragantino x Cuiabá

Athletico-PR x Vitória

Atlético-GO x Atlético-MG?????

Juventude x Fortaleza

33ª rodada

Internacional x Fluminense

Cruzeiro x Criciúma

Vitória x Corinthians

Flamengo x Atlético-MG

Botafogo x Cuiabá

Palmeiras x Grêmio

São Paulo x Athletico-PR

Fortaleza x Vasco

Atlético-GO x Bragantino

Juventude x Bahia

34ª rodada

Grêmio x Juventude

Atlético-MG x Botafogo

Bahia x Palmeiras

Fluminense x Fortaleza

Vasco x Internacional

Corinthians x Cruzeiro

Bragantino x São Paulo

Athletico-PR x Atlético-GO

Cuiabá x Flamengo

Criciúma x Vitória

35ª rodada

Internacional x Bragantino

Cruzeiro x Grêmio

Bahia x Athletico-PR

Fluminense x Criciúma

Botafogo x Vitória

Corinthians x Vasco

São Paulo x Atlético-MG

Fortaleza x Flamengo

Atlético-GO x Palmeiras-SP

Juventude x Cuiabá

36ª rodada

Grêmio x São Paulo

Atlético-MG x Juventude

Vitória x Fortaleza

Flamengo x Internacional

Vasco x Atlético-GO

Palmeiras x Botafogo

Bragantino x Cruzeiro

Athletico-PR x Fluminense

Cuiabá x Bahia

Criciúma x Corinthians

37ª rodada

Internacional x Botafogo

Cruzeiro x Palmeiras????

Vitória x Grêmio

Fluminense x Cuiabá

Vasco x Atlético-MG

Corinthians x Bahia

São Paulo x Juventude

Athletico-PR x Bragantino

Atlético-GO x Fortaleza

Criciúma x Flamengo

38ª rodada

Grêmio x Corinthians

Atlético-MG x Athletico-PR

Bahia x Atlético-GO

Flamengo x Vitória

Botafogo x São Paulo

Palmeiras x Fluminense

Bragantino x Criciúma

Fortaleza x Internacional

Cuiabá x Vasco

Juventude x Cruzeiro

Foto / Fonte : CBF