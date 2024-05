CBF mantém Jailson Macedo Freitas como assessor de arbitragem em Operário x Grêmio

Jailson Macedo Freitas será o assessor da arbitragem de Operário-PR x Grêmio, em Ponta Grossa, pela Copa do Brasil. A CBF manteve o nome do diretor de arbitragem da Federação Baiana de Futebol (FBF) na escala para o confronto desta terça (30), mesmo que ele tenha se envolvido na polêmica do último jogo do Tricolor, contra o Bahia, no sábado (27), pela quarta rodada do Brasileirão. A Associação Nacional dos Árbitros de Futebol (Anaf) pede o banimento de Jailson do futebol em função do episódio na Arena Fonte Nova.



Na partida em Salvador, Jailson, que, antes do jogo, tinha a função de assessor, e, assim, não teria autorização para estar em campo, informou, de acordo com Renato, uma ofensa de Diego Costa o quarto árbitro. O atacante gremista foi expulso. Pouco mais de duas horas após o apito final em Salvador, a súmula foi publicada com Jailson na função de “delegado local”, o que permitiria a permanência dele à beira do campo.

Na manhã desta segunda-feira (29), Associação Nacional dos Árbitros de Futebol (Anaf), em nota assinada pelo presidente da entidade, Salmo Valentim, pediu o banimento de Jailson do futebol. O Grêmio, por sua vez, afirma que “acompanha com atenção os desdobramentos” do caso e acionará o STJD para investigar as polêmicas da partida contra o Bahia.



O Tricolor encara o Operário-PR, nesta terça (30), às 20h, no Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa. Essa será a partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil. A decisão da vaga ocorre na Arena, no dia 22 de maio.



Confira a arbitragem para Operário-PR x Grêmio

Jefferson Ferreira de Moraes, auxiliado por Tiago Gomes da Silva e Hugo Savio Correa (trio goiano). Quarto árbitro: Victor Lucas Pereira Silva. Assessor: Jailson Macedo Freitas. VAR: Jose Claudio Rocha Filho (Fifa-SP).











