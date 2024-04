Celebração de 33 Anos do Programa “A HORA ITALIANA” na Rádio Cachoeira 94.7

No dia 06 de abril de 2024, o Programa “A HORA ITALIANA” completa 33 anos de sucesso na Rádio Cachoeira 94.7. A iniciativa foi concebida pelo Sr. Paulo Sanmartin, inspirado por sua viagem à Itália para a Copa do Mundo de 1990, onde foi cativado pela música italiana. Após compartilhar sua ideia com o então Gerente da Rádio Cachoeira, Sr. José Schneider Silva, o programa foi ao ar pela primeira vez em 06 de abril de 1991, coincidindo com o aniversário de Sanmartin.

O programa estreou com a participação de Paulo Sanmartin, do saudoso Paulo Ernesto Baldi, e do atual apresentador Jacir Somavilla. Inicialmente, era transmitido todos os sábados das 13h às 14h e 15min, e hoje ocupa o horário das 12h às 14h. Ao longo de três décadas, diversos nomes contribuíram para a apresentação, incluindo Antonio Rossatto, Cleber Lima, Angelo Bello, Luisinho Boz, Rui Sartoretto, e o saudoso Oliberto Sanmartin.

12.12.15, na foto Jacir Somavilla, Celso Tonini, Iotti, criador do personagem Radicci e César Tonini (ex-prefeito de Sarandi)

Além das transmissões regulares, o programa marcou presença em eventos especiais, como as comemorações dos 130 anos da imigração italiana em São João no Cortado, durante cerca de duas décadas consecutivas no segundo sábado de dezembro, o programa foi apresentado da ‘Esquina democrática’, de Celso Tonini, assim como no Balneário São Lourenço e na Loja Agrícola da Afubra na Marcelo Gama, durante um curso de massas organizado pela Afubra.

Nesses 33 anos de jornada, expressamos nossa profunda gratidão a todos os patrocinadores e ouvintes que tornaram possível a continuidade desse programa tão querido na região atendida pelas ondas da Rádio Cachoeira.

12.12.2015 – Participação do Deputado Pompeu de Mattos – com Jacir Somavilla, na ‘esquina democrática’ no dia

13.12.2014 com o popular Zá Grandão (César Renê Ferreira) apoiador do programa a Hora Italiana.

Jacir Somavilla – Integrante original do programa A Hora Italiana e atual apresentador. 05/04/2024.

Brasão de heráldica da família Somavilla origem de Cagliari na Italia.



Que esses 33 anos de “A HORA ITALIANA” na Rádio Cachoeira 94.7 sejam apenas o começo de uma jornada ainda mais longa e próspera. Agradecemos a todos que contribuíram para o sucesso do programa e esperamos continuar encantando os ouvintes com a rica cultura italiana por muitos anos vindouros.