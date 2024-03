CELETRO Recebe Medalha da 56ª Legislatura da Assembleia Legislativa do RS

Na noite da quinta-feira, 29 de fevereiro, a CELETRO foi agraciada com a Medalha da 56ª Legislatura da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. A solene cerimônia ocorreu na sede administrativa da Cooperativa, em Cachoeira do Sul, e contou com a presença ilustre do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Adolfo Brito, do proponente da honraria, deputado Airton Lima, além de prefeitos e outras lideranças de Cachoeira do Sul e região.

Equipe CELETRO. Vídeo: Francis Soares / Rádio Cachoeira

A Medalha, considerada a mais alta distinção da Assembleia, é concedida a indivíduos e instituições que contribuíram significativamente para o desenvolvimento econômico, social e cultural do estado.

Foi entregue ao presidente da Celetro Benemídio de Almeida a medalha do Mérito Farroupilha e placa com o nome dos 55 deputados estaduais que aprovaram por unanimidade a homenagem a CELETRO. Foto: Francis Soares / Rádio Cachoeira

Medalha do Mérito Farroupilha. Foto: Francis Soares / Rádio Cachoeira

Em uma nota de agradecimento, a direção da CELETRO expressou sua gratidão pela distinta homenagem. O reconhecimento por parte do Parlamento Gaúcho é visto como o ápice de décadas de esforço e dedicação da Cooperativa em prol dos 28 municípios que atende. Por meio de sua distribuição de energia há 54 anos, a CELETRO tem sido um agente crucial para o desenvolvimento econômico e a melhoria da qualidade de vida de seus mais de 24 mil associados.

A nota também destaca o deputado Airton Lima, cachoeirense comprometido com o desenvolvimento local e autor da indicação para a honraria. Além disso, o agradecimento se estende ao presidente da Assembleia Legislativa, deputado Adolfo Brito, conhecido por seu apoio inabalável às cooperativas e ao agronegócio, bem como por seu papel como uma das principais lideranças políticas da Região Centro-Serra, servida pela CELETRO.

Para a CELETRO, a noite de homenagem permanecerá gravada na história da cooperativa, reafirmando seu compromisso contínuo em servir aos associados e contribuir para o desenvolvimento regional. A distinção recebida fortalece ainda mais essa missão, impulsionando a Cooperativa a continuar trabalhando com visão de futuro e determinação.

Evento foi prestigiado por diversas autoridades da região. Foto: Francis Soares / Rádio Cachoeira

Deputados Airton Lima e Adolfo Brito também foram homenageado pela Celetro. Foto: Francis Soares / Rádio Cachoeira

Fotos: Francis Soares / Rádio Cachoeira

Fonte: Francis Soares / Rádio Cachoeira