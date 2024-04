Chega a 64 o número de mortes por dengue no RS

O número de vítimas da dengue no Rio Grande do Sul neste ano já atinge 64 pessoas, aproximando-se do recorde histórico de 66 óbitos registrados ao longo de todo o ano de 2022. As últimas quatro mortes foram confirmadas nesta terça-feira (9) pelo Centro Estadual de Vigilância em Saúde (Cevs), todas ocorridas no Vale do Sinos e envolvendo três mulheres e um homem, todos portadores de comorbidades.

Com essas novas ocorrências, São Leopoldo passa a contabilizar 10 óbitos devido à doença, seguida por Novo Hamburgo, com nove. As duas maiores cidades do Vale do Sinos permanecem na liderança dos índices de mortalidade, seguidas por Santa Rosa (5), Tenente Portela (5), Frederico Westphalen (4) e Cruz Alta (3), todas no Noroeste gaúcho.

Em São Leopoldo, as vítimas foram duas mulheres, de 86 e 56 anos, e um homem de 64 anos. Já em Novo Hamburgo, faleceu uma paciente de 66 anos. O mais antigo dos quatro óbitos registrados ocorreu em 17 de fevereiro.

O relatório divulgado nesta terça-feira (9) revela que, desde janeiro, mais de 51,3 mil pessoas foram infectadas pelo vírus da dengue em todo o Rio Grande do Sul, sendo que 43,5 mil se infectaram em suas próprias localidades. O mosquito Aedes aegypti, vetor da doença, está presente em 466 dos 497 municípios gaúchos.