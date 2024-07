Devido à chuva durante a noite de terça-feira e nesta quarta, visando a preservação do gramado do Estádio Joaquim Vidal, o jogo da nona rodada da Segunda Divisão do Campeonato Municipal de Futebol de Cachoeira do Sul, edição 2024, entre E. C. Bahia e Projeto Zona Leste, que estava previsto para hoje, foi cancelado.