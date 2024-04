Chuva volta a predominar no Rio Grande do Sul nesta segunda-feira

O Rio Grande do Sul terá outro dia de instabilidade nesta segunda-feira com abundante nebulosidade e chuva em todo o estado no decorrer do dia. Já chove de manhã em vários pontos do território gaúcho, mas a instabilidade aumenta da tarde para a noite, quando se espera chuva mais generalizada. Há risco de chuva forte em pontos localizados de várias regiões.





Cachoeira do Sul – 🌨Chuva ❄21ºC ☀26ºC ☔21.9mm 🌫8 Km/h↖



Embora o risco de tempo severo não seja alto, não se pode afastar a possibilidade de temporais ocasionais de forma muito localizada. Vento segue moderado e com rajadas na costa. Devido à instabilidade, o dia é úmido e com pouca variação de temperatura.

MetSul Metereologia