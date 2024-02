Cientistas descobrem na Amazônia a maior sucuri do mundo, com 8 metros e 200 kg

Cientistas relataram ter encontrado na Amazônia, na porção norte da América do Sul, a maior cobra do mundo já registrada: uma nova espécie de sucuri, com quase oito metros de comprimento e pesando cerca de 200 quilos.

A nova espécie de sucuri-verde (também chamada de anaconda verde) foi demonstrada pelo apresentador de TV professor Freek Vonk, que estava acompanhado de um grupo de cientistas, para uma nova série sobre vida selvagem.

A cobra é tão grossa quanto um pneu de um carro e tem uma cabeça do tamanho da de um ser humano, informaram os pesquisadores.

Até ao momento, apenas uma espécie de sucuri-verde havia sido reconhecida na Amazônia, e seu tamanho chegava a, no máximo, sete metros de comprimento.

Segundo o professor Freek Vonk, que apresenta programas de TV sobre vida selvagem, as sucuris-verdes que ocorrem ao norte de sua distribuição na América do Sul parecem pertencer a uma espécie completamente diferente.

Ou seja, a população de anacondas verdes do norte na bacia do Orinoco (Equador, Colômbia, Venezuela, Trinidad, Guiana, Suriname) é uma espécie separada, distinta da encontrada no Sul (Peru, Colômbia, Bolivia e Brasil). Apenas na Guiana Francesa as duas espécies parecem coexistir. A localização da cobra gigante catalogada no estudo não foi especificada.

Fonte: FolhaPress