Cleber Cardoso aceita convite, e se junta ao PL.

Ex-candidato a prefeito, Cleber Cardoso, ingressa no PL de Cachoeira do Sul.

Cleber Cardoso, ex-candidato a prefeito no último pleito e um dos fundadores do Podemos em Cachoeira do Sul, anunciou sua filiação ao Partido Liberal (PL). Em sua declaração, Cardoso agradeceu o apoio recebido em seu antigo partido e destacou a receptividade encontrada no PL. Ele ressaltou que, apesar de inicialmente ter tentado se afastar da política, foi convencido a retornar devido à atual situação caótica do município. Cleber Cardoso já ocupou o cargo de vice-prefeito de Cachoeira do Sul no último governo de GG.